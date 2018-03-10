SBL》5000球迷進場助威 富邦主場週開胡

富邦勇士拿下勝利。（記者陳志曲攝）



〔記者卓佳萍／新北報導〕欲突破主場週魔咒的富邦勇士今天有備而來，面對戰績第二的裕隆，全場緊咬對手，雙方末節陷入拉鋸戰，洋將塞勒、張宗憲扮演關鍵人物，單節各挹注10分、6分，終場以92：81贏球。

富邦連兩場讓張宗憲從板凳出發，改由張伯維先發，首節取得26：22超前，半場前富邦保持4分領先。

富邦勇士塞勒（右）。（記者陳志曲攝）

富邦勇士張伯維（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

易籃後，裕隆第三節呂政儒飆11分，助隊追到1分差，末節一開始，甚至超前比數，富邦很快調整，洪志善三分球破網，又要回領先，最後一分鐘塞勒、張宗憲聯手飆分，拉開到10分差，立下勝負分水嶺。

富邦主場週今天遇到週六假日，吸引逾5000名球迷進場支持，開賽前一小時，場外活動粉絲也相當踴躍，彩繪臉部替富邦加油，以及排隊參加抽獎活動、領取限量免費一卡通等。

富邦勇士林書緯（左）。（記者陳志曲攝）



富邦勇士洪志善三分進球，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）



富邦勇士林書緯（右）與洪志善（左）開心慶祝。（記者陳志曲攝）



富邦勇士在新莊體育館舉辦主場週活動，吸引大批球迷進場。（記者陳志曲攝）



富邦勇士在新莊體育館舉辦主場週活動，吸引大批球迷進場。（記者陳志曲攝）



富邦勇士在新莊體育館舉辦主場週活動，現場球迷參加戳戳樂活動。（記者陳志曲攝）

