LOL》Machi終止三連敗 重返四強席次

M17成功止敗並重回聯盟第四，與ahq、MAD同戰績。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（10）日賽事由M17對上Team Afro，兩隊近況都不好，前者更是苦吞三連敗，這回M17在8.4砲車版本營運更勝對手，以2-0收下勝利，也報了二月落敗之仇，拿下本季第四勝並列聯盟第四，而AFR則是吞下第七敗（另三勝），再度跌回聯盟第七。

第一局選角。（取自Garena）

首局歐拉夫不斷反野搶走AFR視野，再將中野優勢導向下路取得首塔，儘管M17多次策畫塔殺，但AFR還是能予以反擊。隨著巴龍現蹤雙方展開視野爭奪，M17率先擊殺艾妮維亞後吃下巴龍，再從中路打到AFR二塔，卻被對方包夾死去兩員。第二支巴龍M17捲土重來，施予AFR上下兵線壓力後掌握巴龍、遠古巨龍也輕鬆入手，這回M17以三兵營優勢再吃第三條巴龍後壓進對方主堡，收下首勝。

賽後數據可以看見M17經濟從對線期就一路長紅，傷害輸出以崔絲塔娜36.5K最高，其餘包括加里歐、科加斯與歐拉夫同樣有10K以上，反倒是AFR輸出位傷害無法穿過M17前排，單局MVP則是交給操作歐拉夫打出2殺0死4助攻的Move。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局開局Epic歐拉夫大開殺戒連取四殺，但M17慢慢靠著視野營運拉開經濟差距，M17想趁視野盲區偷吃巴龍，卻被歐拉夫成功搶到，仍無法為AFR帶來太多效益，保持領先的M17拿下接下來的巴龍與遠古巨龍，成功開通AFR下路高地，隨後的第三條巴龍又在M17決策失誤下被AFR拿下，卻因自家主堡危機只能轉攻為守，而M17也是久攻不下，53分鐘M17再度帶著巴龍加乘小兵進攻，還是拿下勝利。

從賽後數據可見，雙方一共吃下四條巴龍打了一場大後期比賽，但M17經濟從前期就沒有落後過，縱使後期有所起伏，還是靠著視野控制與巴龍加乘砲車攻勢，成功拿下勝利，單局MVP交給操作剛普朗克的3Z，全場分推讓吶兒分心處理，無法著重會戰。

第二局賽後數據。（取自Garena）