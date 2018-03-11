HBL熱血爭冠！今日賽事預告與轉播

HBL冠軍戰今上演。（記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

HBL冠軍戰今登場，下午4點女子組由南山高中對決普門高中。晚間6點男子組由松山高中出戰能仁家商。一年一度的HBL冠軍賽絕對精采可期，球迷們千萬不要錯過囉！

「最美麗的戰爭」安麗盃世界女子花式撞球錦標賽，今天冠軍也將出爐，台將們能否將冠軍留在台灣呢？喜歡撞球的朋友記得準時收看直播！

NBA例行賽方面，首場轉播由馬刺作客迎戰雷霆。西部排名第5的馬刺近況平平，近5戰僅2勝3敗。而魏斯布魯克（Russell Westbrook）近5場狂轟32.4分、9.6籃板，近況優異。馬刺今天碰到雷霆的「CPR連線」能夠獲勝嗎？

另一場將由熱火坐鎮主場面對巫師。值得注意的是巫師前鋒波特（Otto Porter Jr.），他近5場平均得到20.2分與7.2籃板，除了畢爾（Bradley Beal）之外，波特絕對是熱火不可忽略的對象。

SBL今天晚間5點由達欣迎戰台銀，晚間7點由台啤對決富邦。想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播！

HBL總決賽

12:00 永仁@滬江

14:00 東山@南山

16:00 南山@普門

18:00 松山@能仁

轉播：FOX SPORTS、FOX SPORTS3

安麗盃世界女子花式撞球錦標賽

13:30分 緯來體育台直播

NBA例行賽

09:00 馬刺@雷霆 愛爾達體育1台

09:30 巫師@熱火 緯來體育

SBL例行賽

17:00 達欣@台銀

19:00 富邦@台啤

地點：新莊體育館

轉播：緯來育樂台、愛爾達體育2台

BWF世界羽球巡迴賽

19:00 德國公開賽（決賽） 愛爾達體育3台