MLB》1年短約綁定林恩 雙城團隊薪資將破隊史紀錄

林恩一年短約加盟雙城。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城輪值再升級，美媒報導前紅雀先發林恩（Lance Lynn）已答應以1年1200萬美元（約新台幣3.5億元）短約加盟，待體檢通過即正式生效，雙城球隊薪資有望來到破隊史紀錄的1.3億美元（約新台幣38.3億元）。

積極招兵買馬的雙城，春訓開跑後已陸續補進3名戰力，若林恩順利加盟，將成為雙城季後找來的第7位自由球員，美媒報導林恩與雙城交涉多時，曾拒絕一紙2年2000萬美元提案，最終以1年短約達成共識。

30歲的林恩生涯前7年皆效力紅雀，2016年接受TJ手術整季報銷，上季回歸先發33場繳11勝8敗，186.1局投球送出153次三振和78次保送，防禦率3.43，大聯盟官網認為，林恩上季的保送三振比雖然寫生涯最糟，但鑒於去年是開刀後首度回歸，看好林恩能在今年有所改善。

大聯盟官網預測林恩將與貝里歐斯（Jose Berrios）、吉布森（Kyle Gibson）和歐多里齊（Jake Odorizzi）組成四人輪值，右指開刀養傷中的王牌桑塔納（Ervin Santana）預計4月底或5月初歸隊，休斯（Phil Hughes）可能擔任長中繼。