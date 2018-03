MLB》飛越打者之眼！ 神鱒超大轟讓全場都瘋了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今日火力大爆發,單場3支3締造猛打賞,包括一支直飛場外的中外野超大號全壘打,距離遠到連攝影機都沒能捕捉到畫面,連神鱒本人都讚嘆這球打得相當好。

神鱒今年春訓出現慢熱跡象,賽前累積14打數僅1安,今在主場對上巨人,神鱒打擊表現大復甦,前2打席都擊出一壘安打,4局下火力開到最大檔,在1好0壞時逮中對手偏高球路,一棒將球轟出中外野大牆,助天使取得7:3領先。

神鱒這支全壘打飛得相當遠,巨人中外野手一路跟到牆邊,卻只能眼睜睜看著球飛出中外野大牆,攝影機也沒能捕捉到球的最後落點。天使在中外野設有俗稱打者之眼(batter's eye)的綠色高牆,為的是要幫助打者能更清楚看到投手的球路,結果神鱒一棒將球轟過打者之眼,讓大聯盟官網直呼真是誇張至極。

由於攝影機沒跟到球的最後落點,神鱒這支超大號全壘打究竟飛了多遠讓網友相當好奇,美媒報導天使球場的中外野全壘打牆距離本壘420英呎(約128公尺),而打者之眼的高度為30英呎(約9.1公尺),神鱒開轟後回休息室自己都忍不住笑了出來。



美媒打趣表示,鑒於神鱒把球直接轟出場外、消失在攝影機畫面中,顯然無法測量飛行距離,但可以肯定的是,神鱒開轟的球到現在都還在飛、還沒有落地。神鱒賽後笑說覺得自己打得很棒,對於直接將球轟越打者之眼,神鱒說:「我們在打擊練習時總會嘗試要這麼做,所以能在比賽中真的做到是實在超酷的。」

What did you think of your home run, @MikeTrout? pic.twitter.com/EkVmwH9W6x