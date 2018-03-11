MLB》飛越打者之眼！ 神鱒超大轟讓全場都瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今日火力大爆發，單場3支3締造猛打賞，包括一支直飛場外的中外野超大號全壘打，距離遠到連攝影機都沒能捕捉到畫面，連神鱒本人都讚嘆這球打得相當好。

神鱒今年春訓出現慢熱跡象，賽前累積14打數僅1安，今在主場對上巨人，神鱒打擊表現大復甦，前2打席都擊出一壘安打，4局下火力開到最大檔，在1好0壞時逮中對手偏高球路，一棒將球轟出中外野大牆，助天使取得7：3領先。

神鱒這支全壘打飛得相當遠，巨人中外野手一路跟到牆邊，卻只能眼睜睜看著球飛出中外野大牆，攝影機也沒能捕捉到球的最後落點。天使在中外野設有俗稱打者之眼（batter's eye）的綠色高牆，為的是要幫助打者能更清楚看到投手的球路，結果神鱒一棒將球轟過打者之眼，讓大聯盟官網直呼真是誇張至極。

由於攝影機沒跟到球的最後落點，神鱒這支超大號全壘打究竟飛了多遠讓網友相當好奇，美媒報導天使球場的中外野全壘打牆距離本壘420英呎（約128公尺），而打者之眼的高度為30英呎（約9.1公尺），神鱒開轟後回休息室自己都忍不住笑了出來。



美媒打趣表示，鑒於神鱒把球直接轟出場外、消失在攝影機畫面中，顯然無法測量飛行距離，但可以肯定的是，神鱒開轟的球到現在都還在飛、還沒有落地。神鱒賽後笑說覺得自己打得很棒，對於直接將球轟越打者之眼，神鱒說：「我們在打擊練習時總會嘗試要這麼做，所以能在比賽中真的做到是實在超酷的。」