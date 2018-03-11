MLB》拿MVP才能退休 太空人柯瑞亞發豪語

柯瑞亞。（資料照，USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕曾獲美聯新人王並在去年隨隊拿下世界大賽冠軍，太空人遊擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的野心不止於此，23歲的他發出豪語，在沒有拿到MVP前不想退休！

柯瑞亞去年上半季成績亮眼，81場比賽繳出20轟65打點與打擊率3成25，一度被看好角逐美聯MVP，柯瑞亞卻因拇指受傷缺賽7週、42場比賽，季末打擊率3成25、24轟84打點封關，最後這項殊榮給了隊友艾圖維（Jose Altuve），但他在季後賽轟出5發全壘打，其中有2轟還是在世界大賽擊出。

｢我不想在沒拿到一座MVP前退休，」柯瑞亞說，「我已擁有年度最佳新秀、獲選明星賽、世界大賽冠軍，非常神奇，但如果有了MVP，就是美夢成真了。我不曉得今年能不能實現，但我想爭取，同時在每天的比賽改進自己的缺失以達成這個目標。」

柯瑞亞自認去年球季精彩，但仍有許多缺點待改善，例如選球還能做得更好，也想在防守跑位上更精確，「基於大聯盟2年半來的經驗，今年我對自己的期望值比去年還高。我不想只是眾多優秀球員之一，我想成為最頂尖的那個，希望能從輝煌的職業生涯退休然後享受家庭生活，這也是每位球員的目標。」