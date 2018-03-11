NBA》拚得滿身傷還要被酸 羅斯怒吼：我不需要你們認可！

羅斯加盟灰狼續戰NBA。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕持續奮鬥的羅斯（Derrick Rose）如願重返NBA，加盟灰狼繼續為個人職涯打拚，然而滿身傷史讓羅斯飽受質疑，面對眾多不友善的酸言酸語，羅斯呼籲彼此應互相尊重，但也嚴正表明自己可不需要酸民認同，相信灰狼找他來就是要讓他打球。

「你可以有你的觀點，覺得我是個廢物、不能打球、不能投籃，諸如此類的，這些我都很OK，你感覺怎樣就怎樣，但在此同時，我也不需要你他X的認可。」羅斯直接講明，「我知道我是誰、我知道我是什麼類型的球員，你得尊重這個、我也會尊重你（的觀點），這樣大家都好相處。」

談到外界屢對他的受傷史大做文章，羅斯也有話要說，除了強調自己身體近況好得很、讓灰狼醫療團隊相當驚艷，也對那些沒搞清楚狀況就亂開砲的球迷表達不滿，「我最近一次受傷是因為被對手推倒，我是要怎麼阻止這種事發生？我試著不要跌倒、結果扭到腳踝，結果外面的人光看報導、一堆社群貼文就說：『噢、他又讓自己受傷了』」

對於自己努力打球、拚得滿身傷，但外界卻不明就裡隨意批評，羅斯氣憤怒吼：「你真的有看play嗎？沒有！你在點開那個play之前就留言開酸，你根本連那場比賽都沒看，所以我不會把你當一回事！」對於那些認為他不該回NBA打球的言論，羅斯也決定當作笑話聽過就好，懶得浪費力氣再去爭論。

「我覺得我不需要去證明任何事，我現在能夠打籃球真的非常開心，我也知道我已經盡了全力，我會在我想走的時候隨時離開，我現在全心投入在這，籃球就是我的一切，其他的我想都不想，籃球就是我的第一。」羅斯說，強調自己把一切奉獻給籃球，直到退休之日，他都是傾注全力毫無保留。

羅斯要繼續奉行全力籃球。（資料照，美聯社）