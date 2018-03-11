MLB》禁藥醜聞又一樁！ 皇家外野手藥檢未過禁賽80場

皇家菜鳥藥檢未過遭禁賽80場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟禁藥醜聞再添一樁！皇家年輕外野手邦尼法西歐（Jorge Bonifacio）因藥檢呈陽性反應，被大聯盟處以禁賽80場，將從開幕戰開始執行，邦尼法西歐成為今年第4位因藥檢未過被禁賽的球員。

24歲的邦尼法西歐於2009年以國際球員身分加盟皇家，曾多次入選小聯盟明星賽，去年初登大聯盟出賽133場，菜鳥球季繳出98安17轟40打點，打擊率2成55。今年春訓表現不錯，出賽9場24打數敲6安，貢獻1轟6打點，累積打擊率3成33。

皇家季後續留自由球員肯恩（Lorenzo Cain），邦尼法西歐得更努力爭取以野手或指定打擊身分上場，多名球員都在競爭上場時間。然而邦尼法西歐因違反藥物規定遭聯盟禁賽，剛續約的摩斯塔卡司（Mike Moustakas）確定會繼續擔任三壘手。

總教練尤斯特（Ned Yost）聞訊直言痛批，發生此事讓他的胃感到噁心，總管摩爾（Dayton Moore）則為邦尼法西歐緩頰，表示邦尼法西歐是個很棒的傢伙，但他犯下一個錯誤，如今得承擔禁賽處分，大家會全力給予支持。

這是大聯盟今年第四起球員藥檢未過的事件，太空人投手迪茲（Dean Deetz）、國民捕手瑞德（Raudy Read）和海盜投手特利（Nik Turley）都因違反藥物規範遭聯盟祭出禁賽處分。