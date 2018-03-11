NBA》魏少生涯98次大三元 雷霆輕取馬刺

「魏少」魏斯布魯克大三元率雷霆拔刺。（美聯社）

〔記者石毓琪／台北報導〕雷霆西部排名第7，季後賽仍有變數，今對上馬刺靠著「魏少」魏斯布魯克本季第19次大三元領銜，板凳更打出本季最高50分，以104：94捍衛主場。

儘管首節3投0中，上半場拿零星5分，持續貢獻助攻的魏少下半場找回進攻節奏，21分12籃板10助攻完成本季第19次大三元，也是生涯第98次，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）181次、魔術強森138次和奇德（Jason Kidd）107次，有機會在例行賽結束前「超車」寫新頁。

對於魏少全能表現，馬刺主帥帕波維奇（Gregg Popovich）給予肯定，認為魏斯布魯克在進攻、防守絲毫不鬆懈，「大家都清楚他在進攻上一直很積極，但在防守上，他也像個超級內野工具人，到處防衛每個對手，抄截、防守籃板甚至進攻籃板，他的馬達似乎不曾停止運轉，今晚和他對位的D.穆雷（Dejounte Murray）是一場震撼教育。」

雷霆板凳得分能力在聯盟敬陪末座，不過今天打出漂亮一仗，J.葛蘭特（Jerami Grant）15分、阿比恩斯（Alex Abrines）11分，替補群合計50分，已是本季新高，先發則攻下54分，布魯爾（Corey Brewer）12分，其他二巨頭喬治11分、安東尼2分，受傷提前退場的中鋒亞當斯（Steven Adams）上場17分鐘拿8分。

馬刺10分差吞敗，戰績來到37勝29敗，其中有21場敗仗都在客場失利，創下繼1996-97賽季後客場輸球新高，先發僅艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）得分上雙，好消息是少主「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）最快將在對鵜鶘一戰復出。

雷納德可望近日復出。（資料照，美聯社）