MLB》春訓加練一壘 釀酒人球星哀嚎：真的好難

布朗春訓加練守一壘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星布朗（Ryan Braun）為幫助球隊提升調度彈性，正加緊腳步練習守一壘，面對生涯空前的全新挑戰，布朗坦言相當累人，至今還是相當生疏，絲毫無法感到自在，但完全認同球隊考量，會把握春訓繼續努力練習。

34歲的布朗在菜鳥年從三壘移防外野後，打了1303場比賽都是擔任外野手，偶爾以指定打擊亮相，生涯從來沒有守過一壘，但球隊在季後補進充沛戰力，希望布朗能加練一壘以增加調度空間，布朗坦言的確是個艱難任務，但完全認同球隊考量。

「我們的好球員太多了、這真是個好問題，不管在球季何時，板凳深度都是個考驗，如果有人受傷，得馬上有個夠格的傢伙補上來。」布朗說，在加練一壘之後，釀酒人能更加善用耶利奇（Christian Yelich）、肯恩（Lorenzo Cain）、桑塔納（Domingo Santana）和坦姆斯（Eric Thames）。

布朗表示守一壘真的壓力很大，對他而言真的很陌生，但他相信不管守哪個位子，守久了就會慢慢習慣，現在光是處理簡單的觸擊都很難熬，但多花時間練習，就能逐漸感到舒服自在。而布朗也說，與守外野不同的是，守一壘多了很多彎腰、深蹲的時間，對於背部來說是比較大的負擔，他特別留意這點。

距離開幕戰還有19天，面對布朗這些日子的掙扎，總教練康索（Craig Counsell）坦言要練全新守位本來就不簡單，球隊的確是給了布朗一個相當繁重、艱難的任務，但不管從哪個角度來看，布朗真的做得相當好。

布朗今年春訓格外忙碌。（資料照，美聯社）