MLB》被史坦頓開轟打退場 哈維：我被投手丘絆到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）今展開春訓第三次先發對上洋基，儘管帳面成績不漂亮，還被「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟打退場，但哈維對於投球內容還算滿意，會繼續調整備戰新球季。

「今天投了很多很棒的球，但也有一些球投差了，現在才3月、我的第三場先發，對手打線又長那樣（火力兇猛），才3月而已很難完全調整到位啦。」哈維說，哈維今天將局數拉長到4.2局，挨6安5責失含一發全壘打，用60球送出2K另有1保送。

「我真的很想盡可能多丟速球，但很顯然地，今天有一些球投高了。」哈維表示，但也表示此役上場有達到自己的預設目標，「我今天全場都把焦點放在投球機制上，讓動作能隨心所欲、保持流暢，我覺得這點我今天做得非常好。」哈維此役對決史坦頓3次，結果依序為：觸身、揮空三振、中外野兩分砲。

談到被史坦頓扛的全壘打，哈維回憶當時他被投手丘絆到而影響到控球，「我看著Travis（捕手）把手套擺在那，原本能把事情做好的，但我今天的速球太多了，那球又投到紅中，遇到那樣的強打完全沒轍。」哈維說。

哈維被史坦頓開轟打退場。（USA TODAY Sports）