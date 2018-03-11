台灣隊盧紹軒領騎超過40公里 日本小將終點逆襲囊括所有衫

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛會，2018國際自由車環台賽今於台北市站點燃戰火，我國車手盧紹軒在三人領先集團獨推超過40公里，在三個衝刺點搶下了6分，無奈最終體力耗盡，在最後18.5公里遭主集團吞沒，但靠著減秒優勢，總排名第六、亞洲第三，下一站桃園有機會拚下藍衫。

台灣隊單站排名以去年勇奪亞洲第一藍衫的「小黑」陳建良排名21最佳，馮俊凱28名，劉恩杰43名，而台灣隊團隊總成績在19隊中排名第9。

首戰單站冠軍黃衫出現大驚奇，年僅22歲的日本小將岡本隼，靠著老大哥新城幸也助攻，最後加速衝線，以些微差距一口氣包辦黃衫、衝刺王綠衫及亞洲第一藍衫，成為環台賽2012年升格2.1級後，首位在開幕戰包辦所有領騎衫的選手。

首次參加2.1級賽事的岡本隼，驚奇拿下冠軍，他表示，台北市站的石板路難度高，是勝負關鍵。「最後兩公里時我卡到不錯的位置，新城幸也等前輩和隊友都有幫我，很感謝他們。」

去年在彎道摔車的陳建良，今年記取教訓，提前卡位，他表示：「最後三圈馮俊凱就試著帶我，最後一圈我也卡到不錯的位置，只可惜石板路轉彎摔車意外波及，雖然沒有摔車，但速度因此放慢。」

最終精彩衝線。（自由車協會提供）

２０１８環台賽台北站。（自由車協會提供）

日本小將拿下所有頭銜。（自由車協會提供）

台灣自由車一哥馮俊凱（前）。（自由車協會提供）

日本應援團，特別來台為國家隊加油。（自由車協會提供）