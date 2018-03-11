LOL》把吶兒壓在地上打！ M17 3Z：有自信打進季後賽

3Z表示，表示只要打好自己的戰術、贏下剩餘比賽，還是有自信能進入季後賽。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS中段班隊伍在2018春季賽依舊呈現大混戰局勢，昨（10）日賽事由三連敗的Machi對上Team Afro，前者成功掌握當前版本砲車優勢，順利以2-0擊敗對手，以四勝五敗與ahq、MAD TEAM並列第四。賽後，M17上路選手3Z談到能否打進季後賽，他表示只要打好自己的戰術、贏下剩餘比賽，還是有自信能進入季後賽。

雙方上次交戰是在3月1日，當時AFR以2-1獲勝，談到這次能夠報仇的關鍵，3Z認為隊伍有把對線細節做好，上次是線上爆線，一定要改善這個問題，團隊才有辦法做其他事，本週也準備了不同選角及修正細節，才能贏下比賽。

首局對面出了最近歐洲賽區有使用的「冰鳥」艾妮維亞與克黎絲妲，對此3Z表示，冰鳥有看到歐洲賽區在使用，「可是對上加里歐感覺沒有辦法壓制，所以加里歐才能一直亂跑線」。

談到自己首局使用科加斯的想法，3Z說，目前鬥士大多被削弱，科加斯對上賽恩是一隻可以五五開的角色，所以才會使用這支，至於目前上路T1角色，他認為還是剛普朗克、吶兒、卡蜜兒與弗拉迪米爾。

第二局M17將賽恩混淆位擺在下路，卻沒有打出優勢，3Z也談到這點，他說比賽過程發生了一些意外，下路沒有打出預期的成效，加上他在上路贏線，便改打上路。

至於第二局差點有機會靠他一人之力BD對方主堡，卻沒成功，3Z也笑說：「其實巴龍出之前就有討論這個想法，討論後決定BD過去，其實有點難啦，因為兵營出了，所以我沒辦法直接結束的話會有風險，資源都在我身上。」

第二局剛普朗克試圖偷襲對方主堡，可惜沒能成功。（取自Garena）