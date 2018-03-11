HBL》南山陳又瑋23分率隊贏季軍 東山第4改寫隊史最佳

南山贏得季軍，高三的吳沛嘉（右二）終場前也再度上場。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽今日在台北小巨蛋續戰，男子組季軍戰南山高中碰上東山高中，南山在主控陳又瑋強勢領軍，並於末節擋住對手凶猛反擊，以77：73擊敗東山，收下本屆男子組季軍。今晚6點衛冕軍「綠色神盾」松山高中和能仁家商將拚最終冠軍。

南山昨1分之差不敵能仁家商，無緣連3年進軍冠軍戰，今日大軍重整旗鼓，上半場主控陳又瑋11分、射手李允傑10分、隊長張鎮衙8分，率隊半場結束取得44：29領先。

陳又瑋攻下23分、9籃板與6抄截，助南山收下本屆男子組季軍。（記者林正堃攝）

東山面對實力堅強的南山，並未因落後就放棄比賽，在下半場在後頭苦追，第四節靠著一哥邱子軒不斷強攻，搭配劉承彥連2顆三分球，在最後2分鐘，將差距縮小至5分，但最後被南山抓了2個進攻籃板，無緣上演逆轉戲碼，不過，東山連兩戰面對松山高中、南山都未顯懼色，最終收下第4名，創造隊史最佳成績。

陳又瑋23分、9籃板與6抄截，李允傑投進3顆三分球，攻下18分，張鎮衙也是3顆三分球，拿到18分，3人成為球隊致勝功臣。至於「HBL第一長人」205公分的傷兵中鋒吳沛嘉也在最後4秒上場，穿著南山戰袍結束高中生涯。

邱子軒18分及11籃板，劉承彥砍進4顆三分球，攻下14分，隊長周駿澔在高中生涯最後一場比賽，二分球8投7中，打出生涯最佳表現，拿到14分、4助攻，陳瑋10分、沈睿洋6分、林信寬7分、13籃板。

南山張鎮衙擺脫東山林信寬防守後上籃得分。（記者林正堃攝）

南山張鎮衙。（記者林正堃攝）

東山邱子軒。（記者林正堃攝）

東山劉承彥。（記者林正堃攝）

東山不敵南山以第4名作收。（記者林正堃攝）