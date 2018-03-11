安麗盃》魏子茜力退隊友郭思廷 與陳禾耘攜手闖進4強

魏子茜。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8強賽，上演「台灣內戰」，世大運撞球金牌雙打搭檔魏子茜對決郭思廷，魏子茜最終以9：4擊敗同袍，生涯首度闖進安麗盃4強。

郭思廷。（記者粘藐云攝）

魏子茜、郭思廷今年在安麗盃表現突出，雙雙在預賽取得4戰全勝，以分組第一之姿晉級16強。

郭思廷（左）、魏子茜（右）。（記者粘藐云攝）

昨魏子茜以7：0輕鬆解決南韓「小魔女」金佳映，挺進8強，今碰上好姊妹郭思廷，兩人在比賽前段一度拉鋸，魏子茜在取得5：4領先後連拿4局，收下勝利。

郭思廷今年一路從會外賽闖進16強，昨延續手感，以7：2擊敗同樣從會外賽晉級的南韓選手陳慧主，生涯首度闖進8強，她認為今天這場比賽心態調整沒有前3天好，出現亂流後沒辦法把握機會。

對上自己的隊友，郭思廷說：「彼此很熟悉，但門票只有一張，我們都很想贏，不過往好的地方想，就是至少會有一個台灣選手進4強。」

先前郭思廷表示，今年安麗盃目標放在8強，最後也在8強止步，她認為好像達成目標後，心態有些鬆懈，並笑說：「以後不講目標了啦！不然就是訂高一點，要拿到獎盃。」

郭思廷（右）、魏子茜（左）。（記者粘藐云攝）

郭思廷（右）、魏子茜（左）。（記者粘藐云攝）

魏子茜擊敗郭思廷闖進4強。（大會提供）

魏子茜擊敗郭思廷闖進4強。（大會提供）

8強賽主桌戰，由「龍捲風」陳禾耘對上菲律賓好手艾咪，終場以9：7驚險勝出，生涯首度闖進4強；陳禾耘表示心情相當開心，也希望能夠延續手感一路闖進冠軍戰。

陳禾耘擊敗菲律賓選手艾咪，闖進4強。（記者粘藐云攝）

4強戰，魏子茜將碰上劉莎莎與陳思明勝方，陳禾耘則會對決周婕妤或韓雨勝者。