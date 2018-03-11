中職》遭遇親人過世 陳傑憲更珍惜家人和出賽機會

統一獅陳傑憲。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕至親家人過世後，統一獅「四爺」陳傑憲今天將在對台灣培訓隊首次代打出賽，他坦言心情確實會受到影響，也會擔心影響比賽調整，「我現在更加珍惜和家人相處的時間，也會好好把握在場上出賽的機會。」

上周六臨時接到通知家人過世，陳傑憲緊急趕回家中處理，也因此後來獅隊4場自辦熱身賽都沒上場，直到今天對培訓隊才會出賽。

「我很想出賽，教練也知道我是急性子的人，但他知道我必須把心情調整好，不能著急。」陳傑憲坦言自己第一次面對這種生離死別，確實心情會受到影響。

「蔗總」黃甘霖也瞭解陳傑憲，「我知道他會很想上場，但選手在這種時候容易因為沒睡好，結果一動就會受傷。」果不其然，陳傑憲前天在賽前練習時就因為身體緊繃，稍微拉到背部，他就說，「還好沒有上場比賽，不然情況就嚴重了。」

獅隊在今晚和培訓隊比賽之後，明起會在台南球場和其他3隊進行公辦熱身賽。陳傑憲說，「我要好好把握這4場比賽的機會，因為後面3場公辦熱身賽，我可能又不能出賽。」因為到時陳傑憲就必須處理家人出殯事宜，要向球隊請假。

「以前都是家人打電話來，我才會想說回家看看，現在是只要有空，我就會想回家陪陪家人。」陳傑憲對於人生有了新的體悟，他也很感謝教練、隊友們的鼓勵，像是坐在旁邊的學長王鏡銘，就會不時用開玩笑的方式開導他。