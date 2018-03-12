中職熱身賽開戰！今日賽事預告與轉播

統一獅陳傑憲。（記者黃志源攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

中華職棒公辦熱身賽今開打，晚間6點35分由統一獅坐鎮台南球場迎戰去年冠軍Lamigo桃猿隊。喜愛棒球的球迷們不要錯過囉！

NBA方面，首場轉播由溜馬作客挑戰塞爾提克。溜馬目前以38勝28敗暫居東部第4位，近5場取得4勝1敗的戰績。值得注意的是小前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）近5場平均轟下19.4分，他與歐拉狄波（Victor Oladipo）絕對是塞爾提克必須嚴加看管的對象。

綠衫軍目前暫居東部第2，落後榜首暴龍2.5場。陣中二年級生布朗（Jaylen Brown）因傷缺陣，勢必影響綠衫軍整體戰力。明星控衛厄文（Kyrie Irving）會如何帶領球隊呢？

另外灰狼將在主場迎戰勇士，灰狼近期吞下3連敗，不過前一場大前鋒別利查（Nemanja Bjelica）大爆發，全場攻下30分、12籃板，今天的他能夠延續前場的好表現嗎？

勇士目前暫居西部第2位，僅落後火箭0.5場勝差，且近8戰7勝1敗的戰績仍然在西部龍頭爭奪戰中保有競爭力。但在柯瑞（Stephen Curry）受傷的情況下，其它球員必須跳出來頂替。精彩比賽，請球迷們準時鎖定轉播囉！

CPBL熱身賽

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1、CPBL TV

NBA例行賽

07:00 溜馬@塞爾提克 愛爾達體育1台

09:00 勇士@灰狼 緯來體育（D-Live）