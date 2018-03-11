中職》赴美後開竅 「蔗總」點名江亮緯有機會開季一軍

統一獅江亮緯。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕去年底和隊友吳國豪赴美進修，21歲的江亮緯在加入獅隊第4個球季後，終於有機會挑戰開季一軍；「蔗總」黃甘霖點名江亮緯打擊狀況不錯，也表示他有機會在開季一軍的名單中。

「我當然希望繼續保持。」有雙瞇瞇眼的江亮緯在聽到「蔗總」的誇讚後，靦腆笑說。在2015年季中加盟後，江亮緯還沒有在一軍出賽的紀錄，去年季後和吳國豪一起赴美找前打擊教練柏安力學習，也帶著滿滿收穫回台。

對於柏安力的照顧，江亮緯非常感激，他說這一趟到美國達拉斯自主訓練，柏安力不但沒有收他們訓練費用，就連使用重量訓練室的費用都只酌收3千元台幣「友情價」。

「真的很感謝他，因為我知道他們上一堂課的費用不便宜，好像要500美元。」如果只算機票、住宿費用，江亮緯大概只花了7萬元，他和吳國豪還合請了一位翻譯，協助他們理解學習內容。

江亮緯很有上進心，回來之後就覺得要好好學習英文，他也會強迫自己每天早上至少讀半小時書，「這是我在3年前當兵養成的讀書習慣。」他笑說一開始是當兵不知道要做什麼，後來就開始看心理勵志相關的書籍，也認為還是要多看一些書，才能更豐富自己。

對於江亮緯，蔗總很有期待，表示他3個外野位置都能守，也可以守二壘，希望他能繼續抱持狀況，就有機會可以進入開季一軍名單。