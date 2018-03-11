路跑》國道馬拉松登場 八仙事件傷友拚半馬

陽光社會福利基金會號召55位「陽光跑者」推廣臉部平權。（主辦單位提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台北國道馬拉松今天早上為「臉部平權」運動起跑，運動結合公益，邀請近百名燒傷顏損朋友踏上國道，分別擔任跑者、陪跑員、志工以及加油團等角色，其中也包含八仙事件傷友重拾健康、拚半馬，精神可嘉。

伊林名模陳思璇、李懿等組成最美加油團與參賽藝人郭子乾、杜詩梅以及超馬名模林又立共同響應公益、為參賽選手打氣。此外，今年的參賽完成率在全馬組有91.4%；半馬更是高達99.9%，如此高的數字完全展現熱心響應公益，為健康而跑的精神。

曾是職業軍人的劉嘉舜在八仙事件中為了救人，全身70%燒傷，同樣從鬼門關前走回來的他生性樂觀，恢復速度驚人，並在今天參與了10公里賽事。「我覺得馬拉松和復健其實很像，都是一種看不到終點的長期奮戰，所以當我復健有成後，我就決定要來挑戰這項運動。」

菁英選手方面，台灣女將傅淑萍以2小時52分55秒的成績摘下全馬后冠，成為大會首位「三冠王」，集滿賽事10公里、半馬與全馬組后座，肯亞伯內以2小時26分07秒掄元，國內男子冠軍則由陳哲聖的2小時40分39秒稱王。

傅淑萍成為賽事三冠后。（主辦單位提供）

「陽光跑者」劉嘉舜（左）、李慧珠（右）為臉部平權挺身而出，透過運動展現自信。（主辦單位提供）