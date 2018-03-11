安麗盃》周婕妤不敵死對頭韓雨 無緣生涯第4冠

2018安麗盃世界女子花式撞球錦標賽，台灣選手周婕妤。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕尋求第4冠的「大眼妹」周婕妤，今在8強戰中遇上勁敵韓雨，搶下2局後竟出現亂流，遭韓雨連拿8局率先聽牌，終場以4：9落敗，無緣4強。

周婕妤今年在安麗盃預賽取得4戰全勝挺進16強，昨以7：3解決白俄羅斯美女菲菲拉娃，保持5戰全勝晉級。

周婕妤8強戰碰上宿敵韓雨，他們在2年前的安麗盃8強戰曾交手，當時周婕妤就是栽在她手上，無緣奪冠，而去年世錦賽再度碰頭，一樣由韓雨帶走勝利。

今再度碰頭，周婕妤開賽取得2：0領先，韓雨後來居上反倒以3：2超前，加上周婕妤在衝球局9號球發生失誤，錯過扳平機會。

遭遇亂流的周婕妤，在8：2落後時連趕兩局，追成4：8，但率先取得聽牌的韓雨穩穩把握衝球局，順利以9：4獲勝。

中國選手韓雨。（記者王藝菘攝）

周婕妤表示，今天開賽狀況還可以，但防守上出了一點問題，中間有點小亂流，節奏也不太對；無緣在地主觀眾面前拿下勝利，她感性地說：「謝謝這幾年為我加油打氣球迷，我不會因此氣餒，明年繼續再戰。」

台灣選手周婕妤。（記者王藝菘攝）

台灣選手周婕妤。（記者王藝菘攝）

順利闖進4強的韓雨則說：「這次來台北比賽，有點咳嗽、發燒，身體狀況不好，沒抱太大希望，想說打到哪裡就到哪裡。」她認為今天周婕妤並沒有發揮得很好，讓她有機會，自己只能算是正常表現。

另一場「中國內戰」，去年冠軍陳思明一掃驚險晉級的陰霾，今以9：2擊敗同胞劉莎莎，挺進4強，陳思明將在4強戰碰上台灣「倩影殺手」魏子茜。