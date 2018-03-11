中職》辣蜜同樂會 LamiGirls和粉絲熱情互動（圖輯+影音）

2018/03/11 18:07

〔記者林宥辰／桃園報導〕LamiGirls成軍8年來，首度以運動會形式舉辦春訓同樂會，邀球迷一起運動同樂，也和LamiGirls互動，桃猿隊今天在桃園楓樹國小運動場，舉辦「RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」，現場參賽和觀戰球迷合計破千，嗨翻全場。

女孩們和現場幸運中獎的球迷組成4支隊伍，挑戰傳呼拉圈、跳高、拔河等運動項目，剛接任隊長的倪暄就笑說，女孩們雖然有舞蹈底子，但像跳高這樣的項目，平時也很少接觸，「很期待和粉絲一起互動，但希望自己不要當『豬隊友』。」

國小練田徑的小布，是LamiGirls隊員中公認的「練家子」，她在跳高項目輕鬆帥氣一躍，搏得滿堂彩。小布說，很開心能和粉絲近距離接觸，來到國小比賽，也讓她有回到小時候的感覺。

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」與球迷同樂。（記者陳志曲攝）

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」，分隊與球迷同樂。（記者陳志曲攝）

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」，與球迷同樂。（記者陳志曲攝）

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」，與球迷同樂。（記者陳志曲攝）

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」，與球迷近距離互動玩遊戲。（記者陳志曲攝）

Lamigirls舉行「辣蜜天下武鬥大會」，與球迷近距離互動玩遊戲。（記者陳志曲攝）

小布用專業背滾式挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

李亞璇挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

巫苡萱挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

籃籃跳戰跳高。（記者陳志曲攝）

沐妍挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

小鹿挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

陳玟伶挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

凱莉絲挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

慧慧挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

陸筱晴挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

張庭挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

曲羿挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

琳妲挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

阿布舞挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

班班挑戰跳高。（記者陳志曲攝）

球迷跳高成功，Lamigirls開心歡呼。（記者陳志曲攝）

新任Lamigirls凱莉絲（左）與孟潔（右）。（記者陳志曲攝）

Lamigirls新任隊長Eli（左）與副隊長巫苡萱（右）。（記者陳志曲攝）

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