HBL》普門真的有柯瑞 羅培儀8顆三分球率隊2連霸（影音）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級冠軍戰，今日在台北小巨蛋開戰，衛冕軍普門中學對上南山高中，普門神射手羅培儀變身成「女柯瑞」，全場砍進8顆三分球，攻下37分，率普門以79：58擊敗南山，成為史上第5支在女子組完成連霸的隊伍。

普門羅培儀狂砍37分。（記者林正堃攝）

普門首節先發5將都有得分進帳，以羅培儀拿5分最出色，南山分數集中在粘詩婕6分、陳雅彤5分，普門以13：11領先；普門隊長陳孟欣在第二節連拿6分，搭配羅培儀一次「三分打」，兩人先率隊打出11：0猛攻，此節最多取得18分領先，以38：21握有絕大優勢。

普門陳孟欣飆進3分球後，為自己加油喝采。（記者林正堃攝）

普門陳孟欣進球後，隊友和她擊掌互相打氣。（記者林正堃攝）

易籃後，南山雖試圖力挽狂瀾，但羅培儀完全變身她的偶像勇士「萌神」柯瑞，單節砍進4顆三分球，攻下12分，幾乎把南山打到谷底，且如此強勢表現，也幾乎可以宣告她將追隨姊姊羅培甄的腳步，成為冠軍賽MVP，連場邊加油團都高喊「MVP！MVP！」，她與姊姊有望成為HBL史上首組拿到FMVP的姊妹。

普門羅培儀。（記者林正堃攝）

羅培儀昨曾預告想挑戰姊姊羅培甄在去年冠軍戰的30分，如今她真的說到做到，攻下37分，搭配隊長陳孟欣15分，攜手替普門開創校史新頁。這是普門隊史在97、105學年度兩度奪冠後，又一次在小巨蛋強勢勝出，成為淡水商工、金甌女中、海山高中與永仁高中後，第5支完成連霸的球隊。

南山楊秀琴快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

普門黃靖雯籃下得分。（記者林正堃攝）

南山李吟娸上籃得分。（記者林正堃攝）

南山陳昱潔上籃得分。（記者林正堃攝）

普門封后。（記者林正堃攝）

普門教練廖哲億。（記者林正堃攝）

普門封后，球員拋起廖哲億教練慶祝。（記者林正堃攝）

普門教練廖哲億。（記者林正堃攝）