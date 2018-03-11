電競》「JJVS」奪校際公開賽冠軍 喜獲20萬元冠軍獎金

JJVS一路過關斬將，最終贏得20萬元冠軍獎金。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕【Holyland電競節X校際公開賽】本（11）日在台北和平籃球館舉辦《英雄聯盟》總決賽，由「JJVS」、「宗融去郊遊」兩支脫穎而出的隊伍進行正面對決，現場也請到老牌戰隊ahq明星選手「西門夜說」擔任解說賽評，現場更湧入百位民眾前往觀賽，最終由JJVS以2-0獲勝，贏得20萬元冠軍獎金，更直呼「很開心可以贏得比賽」，而「宗融去郊遊」雖然落敗，但也獲得5萬元亞軍獎金。

ahq明星選手「西門夜說」擔任解說賽評。（記者陳耀宗攝）

ahq明星選手「西門夜說」（右）擔任解說賽評。（記者陳耀宗攝）

一手促成此次賽事的中華一番電競產業發展協會理事長張惠美致詞表示，這些選手都非常優秀，我也期待各位同學要好好支持台灣電競，我們協會絕對是卯足全力來幫助全台灣年輕人圓夢。

兩支隊伍成員強度十分可觀，不但有著前LOL職業選手「楓之雪」MapleSnow與ECS次級聯賽選手，雙方牌位也都十分高端，開賽首局由JJVS先下一城，第二局前期雙方即展開激烈碰撞，由JJVS率先破塔，展開地圖遊走，接著又在上路打出一波ACE滾起大節奏、收下巴龍，靠「指揮旗幟」加乘砲車直搗對方主堡塔，不到30分鐘便毫不留情地收下二連勝，贏得冠軍。

至於10日舉行的《傳說對決》賽事則是由「清流玩家」獲得20萬元冠軍獎金，另外「浪勢娛樂 」也獲得5萬元亞軍獎金。

《傳說對決》由「清流玩家」、「浪勢娛樂 」分別獲得冠亞軍。（取自極限電競臉書）

本次賽事也獲得許多政府單位奧援，包括文化部、台北市資訊局，並由中華一番電競產業發展協會主辦、極限電競負責執行，第一屆【Holyland電競節X校際公開賽】也成功落幕，希望未來也有更多學生及業餘好手能獲得大展身手的機會。

「宗融去郊遊」雖然落敗，但也獲得5萬元亞軍獎金。（記者陳耀宗攝）

現場聲光效果十足。（記者陳耀宗攝）

中央更是有四面電視牆大螢幕。（記者陳耀宗攝）

現場也有百位民眾共襄盛舉。（記者陳耀宗攝）