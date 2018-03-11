安麗盃》陳禾耘挑戰首冠！魏子茜不敵陳思明無緣冠軍戰

陳禾耘逆轉韓雨，闖進冠軍戰。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕安麗盃4強戰，「倩影殺手」魏子茜今年生涯首度闖進4強，對決去年冠軍陳思明，最終以6：9落敗，無緣爭冠；「龍捲風」陳禾耘以9：7逆轉韓雨，闖進冠軍戰。

魏子茜今年在安麗盃表現突出，在預賽取得4戰全勝，以分組第一之姿晉級16強，一路過關斬將，昨先是以7：0打敗南韓「小魔女」金佳映，稍早的8強戰以9：4擊敗世大運雙打搭檔郭思廷，闖進4強戰。

4強戰碰上陳思明，魏子茜開局取得2：0領先，隨後陳思明迎頭趕上，雙方陷入拉鋸，最後發生失誤，讓對手把勝利帶走，魏子茜表示，這場比賽失誤較前幾場多，加上對手也把握得很好。

魏子茜敗給去年冠軍陳思明，無緣爭冠。（記者王藝菘攝）

魏子茜敗給去年冠軍陳思明，無緣爭冠。（記者王藝菘攝）

另一場4強戰，由陳禾耘迎戰韓雨，原本以5：7落後，隨後連下三城取得8：7聽牌，最後一局韓雨衝球洗袋，讓陳禾耘取得機會，順利清檯闖進冠軍戰。

陳禾耘表示，「冠軍戰會放慢腳步，請大家為我加油。」連續關鍵兩戰都打出逆轉勝，她表示不管最後結果如何，對她而言能拿到這個名次已是最高榮耀，會繼續努力。

陳禾耘連續關鍵兩戰都打出逆轉勝。（記者王藝菘攝）