HBL》松山再現「綠色神盾」招牌防守 奪隊史第6冠

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級冠軍戰，今日在台北小巨蛋開戰，接近爆滿的觀眾入場觀看衛冕軍松山高中與能仁家商過招，松山再現「綠色神盾」招牌防守，逼得能仁火力大降，以70：60勝出，勇奪隊史第6座冠軍金盃，也是隊史第2次二連霸。

松山勇奪隊史第6座冠軍金盃。（記者林岳甫攝）

松山勇奪隊史第6座冠軍金盃，也是隊史第2次二連霸。（記者林正堃攝）

松山在第二節先展現贏球企圖心，靠著高三才獲得登錄的楊承翰連進2顆三分球，及隊長莊家誠投進1顆三分外線，此節最多取得25：10領先，且衛冕軍潘宣頤、馬建豪又再各進1記三分，讓衛冕軍半場結束取得37：25。

松山楊承翰。（記者林正堃攝）

松山莊家誠。（記者林正堃攝）

易籃後，松山雖又取得15分領先，但能仁不願放棄比賽，在末節靠著陳范柏彥快攻灌籃，把比分追至5分落後，卻始終難以翻轉戰局，只能眼睜睜看著松山完成霸業，也無緣替教練林正明贏得執教首冠。

林勵22分、潘宣頤11分、莊家誠11分、馬建豪9分12籃板，204公分林正守護禁區，繳出9分、19籃板。能仁在8強賽場均可轟下87.6分，高居所有男子球隊之冠，這回松山再現「綠色神盾」招牌防守，強勢奪下冠軍。

能仁無緣自102學年度後，再度登上HBL王位，射手高承恩19分、丁冠皓12分、林彥廷12分12籃板、陳范柏彥6分12籃板。

本屆HBL高中籃球聯賽男女甲級聯賽冠軍雙雙出爐，男子組冠軍松山高中、亞軍能仁家商、季軍南山高中，第4名為東山高中；女子組方面，普門高中完成隊史2連霸，亞軍南山高中、季軍滬江高中、第4名為永仁高中。

松山潘宣頤。（記者林正堃攝）

松山馬建豪。（記者林正堃攝）

松山林正。（記者林正堃攝）

松山林正。（記者林正堃攝）

松山林勵攻下全場最高22分。（記者林正堃攝）

能仁高承恩攻下全隊最高19分。（記者林正堃攝）

能仁末節急起直追，最後仍敗給松山。（記者林正堃攝）

松山完成2連霸，球員們開心慶祝。（記者林正堃攝）

松山完成2連霸，球員們開心慶祝。（記者林正堃攝）

松山完成2連霸，球員們開心慶祝。（記者林正堃攝）