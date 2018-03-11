LOL》亟欲擺脫爐主 HKA擊敗MAD奪本季第二勝

HKA以2-1擊敗MAD，拿下本季第二勝。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（11）日為MAD TEAM主場日「花樣男孩」，但HKA不願再吞敗，前兩局雙方不斷互送優勢，各取一場，關鍵第三場，雙方將節奏將拖到後期，最終HKA連拿兩條巴龍、順利摧毀對方主堡，成功取得本季第二勝，離第七名的Team Afro只剩一場勝差，亟欲擺脫升降賽爐主名額。

第一局選角。（取自Garena）

首局HKA前期可說是三線全贏，隨著巴龍現蹤，HKA先在中路施放預示者吸引MAD注意，再靠塔莉雅築牆阻隔成功收下巴龍，卻在撤退路徑不佳倒了兩員，加上指揮旗幟運用不佳，反讓MAD回打幾波團戰，MAD再於第二條巴龍現蹤時收下HKA兩員並取得巴龍，此時經濟已經追平，Breeze法洛士又在上路會戰打出四連殺，慘遭全滅的HKA就在由MAD突然打出快節奏下吞下首敗。

賽後經濟圖可以看到HKA幾乎贏了整場，卻在最後2分鐘被MAD反超，很快的時間就被結束比賽，雙方輸出也是不相上下，十分可惜，單局MVP交給操作雷茲打出3殺1死7助攻的Uniboy。

第一局賽後數據。（取自Garena）

第二局選角。（取自Garena）

第二局雙方選出與前局組合相同，這回HKA前期同樣凶狠，上中兩路取得優勢並滾到下路，首殺、首塔、首龍都順利入袋，全場被壓著打的MAD連視野都做不出去，HKA早早取得三火龍，但卻在一波中路團戰被打出四殺，反讓MAD取得巴龍，但對方也打不進HKA高地，隨後雙方又如同前局一樣互送優勢，HKA在一波河道窄口團戰告捷後，成功打爆MAD主堡、追平比數。

本局HKA儘管後期在一波團戰落敗險些送掉主堡，但還是靠著三火龍優勢鎖定勝利，經濟只有在32分微幅被超前，其餘時間都是領先，單局MVP則是交給操作嘉文四世的Nova，成功在前期幫助線上隊友取得優勢。

第二局賽後數據。（取自Garena）

第三局選角。（取自Garena）

第三局雙方都將資源灌在下路，HKA再度取得首殺及首塔及首龍，有著歐拉夫的MAD無法在前期打出破口，節奏一路被HKA帶著走，HKA趁MAD缺少歐拉夫時拿下巴龍，終於踏上MAD高地取得兩座兵營；受制於視野劣勢，MAD選擇用遠古巨龍交換HKA巴龍，HKA再以三兵營優勢打進主堡，成功拿下勝利。

本場打好打滿的HKA終於以2-1拿下本季第二勝（另八敗），在這場長達44分鐘中，HKA星朵拉與凱特琳輸出都高達28K，完全在團戰宰制對手，MAD輸出最高的為塔莉雅的16.9K，相形遜色，單局MVP再度交給Nova，勇於開戰的他成功助隊伍取得風向。

第三局賽後數據。（取自Garena）