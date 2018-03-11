HBL》松山封王普門封后 精采圖集看這邊

106學年度HBL總冠軍賽MVP，男子組由松山高中林勵（左）拿下，而女子組則頒給羅培儀（右）。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子、女子甲級冠軍戰，今日在台北小巨蛋開戰，吸引接近爆滿的觀眾入場觀看，先登場的女子冠軍賽由衛冕軍普門中學對上南山高中，普門神射手羅培儀變身成「女柯瑞」，全場砍進8顆三分球，攻下37分，率普門以79：58擊敗南山，成為史上第5支在女子組完成連霸的隊伍。

普門黃靖雯籃下得分。（記者林正堃攝）

普門羅培儀上籃得分。（記者林正堃攝）

普門陳孟欣飆進３分球後，為自己加油喝采。（記者林正堃攝）

普門陳孟欣進球後，隊友和她擊掌互相打氣。（記者林正堃攝）

普門黃靖雯籃下得分。（記者林正堃攝）

羅培儀狂砍37分。（記者林正堃攝）

羅培儀狂砍37分。（記者林正堃攝）

普門梁瑜玲、陳孟欣與羅培儀在教練旁開心拋彩帶。（記者林正堃攝）

普門封后。（記者林正堃攝）

普門封后羅培儀、梁瑜玲和教練相擁。（記者林正堃攝）

普門封后後拋教練慶祝。（記者林正堃攝）

普門封后。（記者林正堃攝）

普門封后。（記者林正堃攝）

而重頭戲男子甲級冠軍戰衛冕軍松山高中與能仁家商過招，松山再現「綠色神盾」招牌防守，逼得能仁火力大降，以70：60勝出，勇奪隊史第6座冠軍金盃，也是隊史第2次二連霸。

ＨＢＬ冠軍戰在小巨蛋開打。（記者林正堃攝）

松山潘宣頤拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁谷毛唯嘉與松山林勵爭球。（記者林正堃攝）

松山楊承翰。（記者林正堃攝）

松山莊家誠跳投得分。（記者林正堃攝）

冠軍戰吸引滿場觀眾為球員應援。（記者林正堃攝）

松山馬建豪。（記者林正堃攝）

松山林勵上籃得分。（記者林正堃攝）

松山林正。（記者林正堃攝）

冠軍戰吸引滿場觀眾為球員應援。（記者林正堃攝）

松山林勵上籃得分。（記者林正堃攝）

松山封王林勵開心地大吼。（記者林正堃攝）

松山封王林正開心跳起來。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）

林正。（記者林正堃攝）

松山封王後，教練黃萬隆給林正滿滿的鼓勵。（記者林正堃攝）

松山封王後，教練黃萬隆給林正滿滿的鼓勵。（記者林正堃攝）

松山封王林正哭成淚人兒（記者林正堃攝）

松山封王林正哭成淚人兒（記者林正堃攝）

松山封王後拋林正慶祝。（記者林正堃攝）

松山封王後教練黃萬隆開心剪下籃網。（記者林正堃攝）

松山封王後教練黃萬隆開心與球員慶祝。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）

松山封王。（記者林正堃攝）