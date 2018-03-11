安麗盃》賽前夢見過世小狗帶好運 陳禾耘拿亞軍寫生涯最佳成績

陳禾耘拿下亞軍，已寫下生涯安麗盃最佳名次。（記者王藝菘攝）





〔記者粘藐云／台北報導〕「龍捲風」陳禾耘今年在安麗盃冠軍戰中，以4：11不敵去年冠軍陳思明，抱回亞軍，寫下生涯安麗盃最佳名次，雖無緣把獎盃留在地主，精采表現仍獲得球迷喝采。

陳禾耘今先後擊敗菲律賓好手艾咪、中國選手韓雨，搶下冠軍戰門票，遇上陳思明卻陷入苦戰，最後抱憾而歸，她說：「盡力就好，下一次再把沒走完的那一步達成。」賽後她也大氣的稱讚對手，直誇陳思明是相當努力的年輕球員，她所下的苦心也確實反映在成績上。

已經35歲的陳禾耘坦言，就目前年紀而言已經算是老將，和過去相比，進入比賽狀況的時間較長，體力也沒那麼好，「一天連續3場高強度的比賽，真的都是用意志力在撐，對於自己表現，已經很滿意。」

今年在安麗盃寫下生涯最佳成績，陳禾耘透露，賽前2天夢見去年過世的狗，好似來向他託夢一般，由於去年狗狗過世時，她剛好在國外比賽，無緣見到最後一面，這次在夢裡相會，讓她深信這會為今年的比賽帶來好運，她說：「我夢到我養了14年的拉布拉多回來看我，但咬了我一口，有見血，而在夢裡見血，通常都象徵好運。」

此外，陳禾耘透露，今年過年特別找台灣「撞球王子」柯秉逸一同練球備戰，她說：「男子選手的續航力、解球方式層級都更高，是很好的磨練機會。」而這些練球經驗，也成功反映在陳禾耘今年安麗盃的表現上。