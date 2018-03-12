MLB》大谷翔平笑了！今棒打240勝名投敲安

Shohei Ohtani brought the bat on Sunday. The @Angels phenom ripped this hard single in his first at-bat of the day.

Just part of why he's ranked as our No. 1 overall prospect: https://t.co/TuTZgdnqLq pic.twitter.com/kg2BehdR4z — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2018年3月11日

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天延續「二刀流」，在熱身賽擔任先發第8棒指定打擊，3打數敲出1支安打，這也是他自2月27日、相隔12打席以來再度敲安，目前累積14打數2安打，打擊率回升到1成43。

大谷翔平今天在首打席就開張，棒打遊騎兵44歲生涯240勝的先發投手柯隆（Bartolo Colón），擊出右外野滾地安打，5局大谷再度登場，遭25歲的投手史考特（Tayler Scott）三振，6局大谷再獲機會，但敲出一壘方向的軟弱滾地球出局。

此役有個插曲，就是在大谷翔平首度上場前，球場竟放起卡莉怪妞的歌曲《Fashion Monster》，令大谷翔平哭笑不得，他賽後表示：「這不是我的出場曲，不知道為何會放這首，首打席因3壞球後覺得比較好掌握，球的落點也不錯，真是太好了。」

總計大谷翔平的熱身賽打擊成績為14支2，選到3保送，但吞下5三振，打擊三圍0.143/0.294/0.143，他的下一次先發投球預定在美國時間16日，對手為洛磯的全大聯盟級打者。

大谷翔平睽違12打席敲安。（資料照，美聯社）

大谷翔平睽違12打席敲安。（資料照，美聯社）