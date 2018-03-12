MLB》目標接棒小熊王牌 達比修有秀球種飆K展自信

達比修有。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日籍投手達比修有今天先發，對運動家主投3.1局被敲4安失2分，另有5K和1保送，雖然防禦率升漲，達比修有對投球內容相當滿意，特別是用變速球飆K讓他更有自信。

這是達比修春訓第2次登板，首局就被敲出長打，1出局一、二壘有人驚險守分，第2局則用連3K三上三下，力保3局未失分，達比修在4下被擊出2支安打失掉1分，留下1出局三壘有人退場，而接替他投球的萊恩（Kyle Ryan）挨轟，其中1分再記在達比修帳上。

賽後達比修表示，春訓至今狀況都相當不錯，也很期待迎接開季，「第3局無失分那局，我用了直球、曲球、卡特球、滑球、變速球等各種球種，收到不錯的效果，尤其是變速球，這場比賽收穫很大。」對於4下被擊出2安打失分，以及單場第2支二壘安打，達比修淡定看待，「2支長打都很札實，也都是左打球員，對付左打者的確是我還要加強的課題，希望下一場能針對此改進。」

前小熊王牌阿里耶塔與費城人達成共識，同為在自由市場的大咖投手、也等了許久才花落芝加哥的達比修，透過翻譯表達對阿里耶塔的祝福，「我明白他的處境。他在小熊建立不凡成就，也是我前進的目標，很高興他能找到他想去的地方。」