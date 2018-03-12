NBA》柯瑞缺席 杜湯合拿60分勇士仍敗灰狼

湯斯最後關頭連拿4分，率領灰狼力退勇士。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕兩屆MVP柯瑞受傷，替補群又傷兵滿載，屋漏偏逢連夜雨的勇士作客灰狼，在杜蘭特與K.湯普森合繳60分帶領下，決勝節雖追近1分差，卻被灰狼最後一分鐘5：0攻勢擊潰，103：109吞下2連敗。

礙於右腳踝傷勢，柯瑞2場客場未隨隊，加上分別因為左手腕、右腳踝扭傷的伊古達拉（Andre Iguodala）、J.貝爾（Jordan Bell）連續3場缺席，老將D.魏斯特（David West）也苦於右臂囊腫無法上場。

杜蘭特進帳全場最高39分。 （USA TODAY）

即使傷兵成群，勇士從首節10分落後，次節反以7分領先結束上半場，易籃後更激戰到84：84平手殺入決勝節，剩下一分半鐘靠著杜蘭特三分球入袋緊咬比數，關鍵時刻灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）脫穎而出，2波進攻連得4分，勇士菜鳥庫克（Quinn Cook）急於立功慘遭別利查（Nemanja Bjelica）蓋鍋，杜蘭特最後上籃也失手，5分差落敗。

少了大將柯瑞，此役杜蘭特進帳39分全場最高，外帶12籃板，湯普森21分，中鋒帕丘利亞替補出賽挹注16分11籃板，無奈賽後勇士宣布湯普森右手姆指扭傷，下一場很可能也缺席。贏家灰狼以勝利功臣湯斯31分16籃板最耀眼，威金斯（Andrew Wiggins）23分次之，先發5人得分上雙，替補克勞佛德（Jamal Crawford）也貢獻12分。

湯普森攻下21分，賽後卻傳出傷勢。（美聯社）