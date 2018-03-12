MLB》睽違5年半為水手出賽 鈴木一朗感觸很深

鈴木一朗（取自大聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕睽違5年半，鈴木一朗今天首度披上水手戰袍登場，雖然打擊尚未發揮，但仍吸引8499名觀眾擠進亞利桑那州的皮歐利納棒球場朝聖，這一幕也讓鈴木一朗相當感動。

在鈴木一朗上場前，全場球迷不停的為他吶喊，他說：「我非常感動，也很開心，這種感覺真的很好。」與水手完成簽約後3天就上場，不過鈴木一朗就像不曾離開過一樣，他今天共看了20顆球，首打席在滿球數情況下吞K，接著擊出界外飛球被接殺，最後在1好3壞的情況下敲出左邊邊線出局。

鈴木一朗賽後表示，「我感覺非常好，真的，在沒比賽的情況下你只能多加練習做好準備，所以這是很好的機會找回比賽的感覺，更特別的是我穿著水手球衣並在這裡出現，今天對我來說太特別了。」

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）宣佈，明天鈴木一朗將繼續擔任先發，「我覺得他看起來很棒，擊球時機掌握的不差，有2球其實都很好，只可惜分別在界外區、邊線被接殺，總體來說他第1天打成這樣已經很好了，明天再看看他能不能背靠背出賽。」

鈴木一朗第一次在仙人掌聯盟為水手出賽，是在2001年，當時他才27歲，對此朗神也頗有感觸的說，「回到這裡當然很特別，還記得第一次來到這，我有很多不安，那時一切都很艱難，壓力也大，跟現在的情況明顯不同。」

不同的還有鈴木一朗的守備位置，他今天以左外野手身份上場，生涯只有106場左外野經驗的他，憶起去年在馬林魚的守備經驗，竟透露令人噴飯的小秘密，「去年在馬林魚次我守左外野，但球過來時我卻不經意的往右跑，所以今年我得好好提醒我自己。」話一說完引來一陣爆笑。

就連今日對手紅人的總教練普萊斯（Bryan Price）受訪時也對一朗回歸表達歡迎，他曾在水手擔任投手教練，與鈴木一朗相處過6年，他笑說：「我覺得他想打到75歲，他很可能做到喔，對不對？總之看到他回來我也很開心。」