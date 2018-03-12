高爾夫》凱西Valspar盃逆轉奪冠 老虎伍茲大復活排第二

老虎伍茲排名第2，逐漸找回惜日球王身手。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Valspar錦標賽今天完成最後決戰，英格蘭的凱西異軍突起，打出65桿，以總計274桿逆轉奪冠。

凱西這回合打下7個博蒂，只有1個柏忌，他從第11洞起連抓3鳥，讓他早早站上領先位置。但他又多等了80分鐘，看著幾名競爭者陸續打完，直到最後1組最後1洞確定追不上他，凱西才確定以274桿，1桿之差，贏得他在美巡賽的第2勝。

追得最接近的是美國選手瑞德和「老虎」伍茲，瑞德在第18洞果嶺45呎的博蒂機會，推進就贏，保Par的話還能打延長賽，但他最後吞了柏忌。伍茲在第17洞推進44呎的博蒂，追到只差1桿，第18洞他兩桿攻上果嶺，剩下39呎的博蒂機會，可惜這次短了3呎沒能推進洞，讓凱西抱走冠軍盃。

40歲的凱西，上次在美巡賽奪冠已是2009年4月初的事，相隔幾乎9年，3262天之後再次封王，他說：「這也許不是我生涯裡最出色的1勝，但它絕對是最滿意的冠軍。我打得內容很有水準，雖然昨天那回合出現一些失誤，兩次把球打進水塘裡，但這週整體來說表現得最乾淨的1週。」

伍茲最後以275桿和瑞德並列第2，雖然沒拿到冠軍，但已經開始有爭冠軍的機會，證明這次復出已經往好的方向前進。

至於前3回合一路領先的加拿大新手康諾斯，最後1回合沒頂住壓力，開賽前3洞吞了兩個柏忌，今天完全沒賺到小鳥，77桿完賽，總計281桿退至並列16名。

凱西逆轉奪冠。（美聯社）