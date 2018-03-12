內鬨風波未平 足協指控龔元高偽造文書操弄改選

足協今召開記者會指控副理事長龔元高偽造文書。（足協提供）

〔體育中心／綜合報導〕足球協會改選爭議越演越烈，繼先前副理事長龔元高、劉福財偕同立委前往體育署陳情改選程序不公，今足協召開記者會，並發布聲明指控，龔元高偽造文書操弄選舉，將按鈴提告。

足協秘書長陳威任。（足協提供）

足協聲明稿全文：

本會於107年2月10日第十一屆第六次會員大會已確認將於3月17日辦理第十二屆理監事選舉，參選報名已依會員大會決議於2月26日截止，各界報名踴躍，顯見足球運動於我國已日益受到矚目，獲得各方熱烈支持。有意競逐理監事職位者，亦多方運用自身資源，爭取支持，本會樂見足球運動在多方競爭之下，相互學習、成長。

然而龔元高先生自去（106）年起，多次惡意扭曲事實、違反程序，抵制本會進行改選相關事宜，無視會員（會員代表）大會為本會最高權力機構之事實、屢次損害本會會員權益，其目無法紀、蠻橫無理之程度，可見一斑。

本次更變本加厲，惡意偽造本會會員代表之印章、簽名，捏造非法文件予國際足總（FIFA）及亞足聯（AFC），企圖以捏造信件誤導國際足總、亞足聯及社會大眾對本次選舉之觀感，進而操弄選舉。以偽造信件向國際足總告狀，除了觸犯我國法律之外，更令我國國際形象大受打擊，龔元高先生除無視我國法律外，更將個人利益凌駕於全體利益之上。

本會秉持維護會員權利、堅守章程規定之原則，辦理第十二屆理監事選舉事宜，對於龔元高先生違法亂紀事實，將會向檢調單位進行告發，藉由司法調查查明此事，勿枉勿縱，還給足球界一個乾淨的環境。