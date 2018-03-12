LOL》力圖擺脫爐主 HKA Kaiwing：終於拿下勝利很開心

擊敗MAD，HKA終於拿下本季第二勝。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（11）日為MAD主場日「花樣男孩」，但暫居爐主的HKA決心當奧客在三局大戰贏下比賽，第三局HKA前中期握有領先，但節奏十分緩慢，直到40多分鐘才收下勝利，戰績來到二勝八敗。對此，HKA輔助選手Kaiwing受訪表示，前面有太多比賽因為太急、亂開巴龍而輸掉比賽，已經是第三局了，他們得打得很冷靜，不能有任何錯誤，「終於拿下勝利是很開心的感覺」。

本場比賽最有趣的點莫過於雙方前兩局選出一模一樣陣容，Kaiwing表示，雖然輸掉第一局，但前面是領先很多經濟的，是在巴龍局及巴龍後的指揮旗幟處理失利，不應該四一分推，而是五個一起行動，加上他自己貪啃奇也沒玩好，只要隊伍第二局不再犯這些失誤，很大機會能贏下比賽。

現場主持人湯米也問，新韓援Nova與大家的溝通情況，Kaiwing回應：「Nova有自己一套的打法，有時候是我們配合他，有時候是他配合我們，可以互相支援。」

Kaiwing舉例，第三局他玩輔助卡瑪，這隻英雄很怕被GANK，一旦被滾到人頭就會讓遊戲很難打，所以他進遊戲前就跟Nova溝通要把河道視野搶起來，如果兩人的眼位都能做好的話就沒問題，加上只要對方中路塔莉雅消失，他們就會躲起來不打，確保下路不能有任何失誤。

至於為何會選出卡瑪？Kaiwing表示，很多人及比賽中都會用珍娜去打貪啃奇，但他自己在單排試過很多次用卡瑪打貪啃奇，永遠都是推線、贏線，故選出此角。

最後，Kaiwing也被問到本季下路線似乎比較沉默？他回應，因為主要都由Chawy指揮，他自己是負責給訊息及意見，因為自己可能在比賽中還沒有做到很好的指揮工作，目前還在慢慢學習。