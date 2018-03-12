NBA》沒有你在我有多煩惱 杜蘭特輸球後好想柯瑞

杜蘭特（右）與柯瑞是勇士的進攻核心。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）受傷，勇士今天兵敗灰狼，砍進全場最高39分的杜蘭特（Kevin Durant）雖說對勇士衛冕仍保持樂觀，但也坦承少了柯瑞和其他重要的老將，比賽變得好奇怪。

杜蘭特表示，「沒有柯瑞在很怪，還有伊古達拉（Andre Iguodala）、魏斯特（David West）、貝爾（Jordan Bell），所以我們錯過很多，每個人都有種瞎忙的感覺。」

頂替柯瑞先發的菜鳥庫克（Quinn Cook）打得辛苦，杜蘭特坦言，少了柯瑞，庫克必須一夜長大，「一來，庫克在發展聯盟也起起伏伏，整個比賽過程很難把每個人兜在一塊，我們的進攻是建立在柯瑞和湯普森在外圍的火力，拉開了對方要移防的距離，沒有柯瑞在，庫克要多做很多事情，他非常努力，我很為他驕傲。」此役庫克只拿了4分4籃板2助攻。

不過杜蘭特對奪冠依舊保持樂觀，「我們是一支有經驗的球隊，有很多球商高的球員。等他們回來，他們會知道怎麼打球，柯瑞是勇士的系統，從柯爾（Steve Kerr）來這裡就是很重要的一部分。他們肯定會改變球隊，帶大家回到正軌。」