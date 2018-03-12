電競》太平洋職業競技賽22日開打！ 12支頂尖勁旅齊聚台北

職業競技賽是在OWL體系下的全新系統，全球共有太平洋、南韓、中國、北美、歐洲、澳洲及南美等七個賽區。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕自《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽第二季落幕，經過五個月等待，台灣地區捍衛者們終於盼到全新的太平洋職業競技賽（OCP）登場！集結台、港、澳、日、韓、泰共12支戰隊將在3月22日展開全新賽季，表現傑出選手更有機會被最高殿堂《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）隊伍徵召入隊。

《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽是在OWL體系下的全新系統，全球共有太平洋、南韓、中國、北美、歐洲、澳洲及南美等七個賽區，每年將有三個賽季，選手將有更多曝光機會可以被《鬥陣特攻》頂級賽事隊伍看見並拔擢。

OCP首賽季12支戰隊包括既有的Hong Kong Attitude（HKA）、Machi Esports（M17）、Mega Esports與Blank Esports（BLK），還加入ABANG、BAZAAR、Chaos Theory、Detonator KR、Oneshine Esports、Talon Esports、Xavier Esports、Yoshimoto Encount。

首季例行賽將於3月22日在台北暴雪電競館開打，每週四及週六各有三場賽事，連打五週，12支隊伍將分為兩組並採單循環賽制，並依控制、混合、佔領、護送等地圖類別依序進行。季後賽預計於4月26日登場，由各組前四名戰隊晉級，並在連續三週的賽事中，爭奪冠軍寶座。

為讓現場粉絲有更多元、豐富的觀賽體驗，暴雪娛樂將在例行賽期間不定期舉辦專屬「主題日」活動，開幕首週3月24日為「源氏日」，只要cosplay源氏到電競館或完成現場任務，將有機會獲得神秘小禮。

來自台灣、香港、澳洲、韓國、日本及泰國共 12 支戰隊，將於台北暴雪電競館展開激烈對決。（暴雪娛樂提供）



前進世界舞台前哨站！《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽 3 月 22 日開戰。（暴雪娛樂提供）