LOL》RNG Karsa：RNG打團很激動 所以我也特別容易High

Karsa再度靠著好表現拿下LPL賽區單局MVP。（取自lol esports）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》中國LPL賽區昨（11）日迎來第六週第六日賽程，第二場組合上演EDG、RNG兩支強隊對決，來自台灣的打野選手Karsa依舊先發上陣，首局操作史瓦妮遊走支援，帶動隊伍節奏，拿下勝利，更獲選為單局MVP，最終RNG也以2-1勝出，賽後雙方戰績都來到七勝四敗。

三局比賽Karsa分別拿出史瓦妮、李星與史加納，第一局成功遊走支援帶起隊伍節奏，儘管第二局拿出他的成名角李星，但受制於EDG前期激進攻勢，無法發揮該有的影響力，只留下0殺2死3助攻數據，RNG也在34分鐘落敗；關鍵第三局Karsa拿出需與隊伍配合的史加納，雙方前期衝突鮮少，RNG靠著關鍵團戰告捷，瞬間滾起節奏，不到30分鐘就收下勝利。

賽後，Karsa與Xiaohu一起接受現場主持人余霜採訪，Karsa被問到首局面對前期強勢角歐拉夫，選擇使用史瓦妮的原因，他回應，這版本的史瓦妮跟歐拉夫算是萬搭角色，看隊伍想要怎樣的中野組合。

在Xiaohu提到RNG都是血氣方剛的男孩子，很適合現在的快節奏版本，余霜也虧了一下Karsa說之前好像不是這樣的人，在Mic check比較含蓄，是誰改變了他？Karsa回應，整體隊伍的氛圍吧，因為大家打團的時候很容易變得很激動，然後就High起來了，所以他現在也特別容易High。

談到接下來將要去重慶賽場面對OMG戰隊，是否有所期待？Karsa回應，因為他沒有去過重慶，所以滿期待的，不過他不吃辣。