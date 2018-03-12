中職Live》廖健富、劉時豪同場炸裂 桃猿熱身賽首戰擊敗統一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 2 6 0 0 0 0 0 0 1 9 16 2 統一 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5 12 2

桃猿打者劉時豪在9局上擊出中外野方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）



第九局

九局上統一投手由鄭鈞仁、捕手由林祐樂、二壘手由潘彥廷接替，林立首先遭到三振，一出局後劉時豪擊出中外野全壘打，打下桃猿第9分，隨後林智平遭到三振，不過藍寅倫擊出安打，本場比賽上演猛打賞，郭嚴文擊出一壘滾地球遭刺殺，桃猿帶著4分領先進入九局下。

九局下桃猿投手換上小將朱俊祥關門，接連保送潘武雄、蘇智傑，1、2壘有人情況下，朱俊祥連續三振郭阜林、潘彥廷，高國慶擊出游擊滾地球遭刺殺，終場桃猿以9：5擊敗統一。

第八局

八局上羅錦龍率先三振詹智堯，猿隊啟用代打陳俊秀擊出游擊滾地球遭刺殺，下棒朱育賢獲得保送，此時統一更換投手，由傅于剛接替投球，面對今天猛打賞的鍾承佑投出三振，桃猿連續6局無法攻下分數。

八局下桃猿由王耀霖接替投球，面對首棒吳桀睿擊出中外野落地安打，老將高國慶擊出三給滾地球出局，統一啟用帶打林祐樂擊出中外野深遠2壘安打，帶有1分打點，隨後王耀霖穩住陣腳，用3球就三振朱元勤，不過再對第5輪第1棒羅國龍投出保送，下棒「四爺」陳傑憲擊出二壘滾地球遭刺殺，無法為統一將比數再度追近。

桃猿打者鍾承祐今日4支3，上演猛打賞。（記者黃志源攝）



統一獅中繼投手羅錦龍表現亮眼，主投2.2局無失分。（記者黃志源攝）



第七局

七局上統一捕手由薛惟中接替，而首棒林智平擊出游擊方向內野安打，藍寅倫擊出中外野飛球遭接殺，隨後郭嚴文打擊時，1壘跑者發動盜壘遭刺殺，打者也擊出中外野飛球出局，羅錦龍演出6上6下。

七局下桃猿投手由吳丞哲接替、捕手由劉時豪接替、中外野手王柏融退場，由詹智堯接替，首棒陳傑憲擊出中外野飛球出局，潘武雄擊出投手前方反彈球遭刺殺，兩人出局後蘇智傑擊出中間方向穿越安打，不過下棒郭阜林擊出三壘方向滾地球遭刺殺，統一無功而返。

統一高國慶擊出中右外野深遠二壘安打。（記者黃志源攝）

第六局

六局上統一由羅錦龍接替投球，三壘由郭阜林接管，面對手名打者擊鍾承佑被出右外野安打，下棒林立擊出雙殺打，嚴宏鈞擊出三壘滾地球遭刺殺，本局羅錦龍投出變相3上3下。

六局下開局郭阜林、吳桀睿連續擊出安打攻佔1、2壘，下棒老將高國慶再度擊出適時安打，幫助統一再追回1分，此時更換代打鄧志偉，不過黃子鵬牽制1壘擊中跑者小腿，讓3壘跑者跑回統一第4分，不過鄧志偉擊出雙殺打，9棒朱元勤擊出中間穿越安打，輪回第1棒羅國龍擊出投手前反彈球遭刺殺。

第五局

五局上首棒藍寅倫擊出中外野安打，郭嚴文擊出右外野飛球遭接殺，1壘跑者盜壘成功，下棒王柏融遭到觸身球保送，林泓育擊出中外野飛球遭到接殺，朱育賢遭到林其緯三振，桃猿留下1、2壘殘壘。

五局下桃猿游擊手由林力接替，三壘由林智平接替。開局黃子鵬連續解決羅國龍、陳傑憲後，被潘武雄擊出中外野落地安打，不過隨後讓蘇智傑擊出二壘滾地球出局，五局打完桃猿以8：2領先。

統一高志綱擊出中右外野深遠二壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅打者高志綱擊出右外野深遠飛球，桃猿右外野手藍寅倫奮力追趕、跳起仍無法接殺。（記者黃志源攝）

第四局

四局上統一更換投手，由林其緯接替投球，不過面對首棒鍾承佑就被擊出中外野2壘安打，下棒林立擊出右外野飛球遭到接殺，隨後林其緯連續三振廖健富、林承飛，猿隊留下3壘殘壘。

四局下桃猿更換投手，由黃子鵬接替投球，捕手也由嚴宏鈞接替。首名打者蘇智傑被擊出左外野落地安打，隨後陳鏞基、吳桀睿接連遭到三振。下棒高國慶擊出中外野深遠2壘安打，幫助獅隊得分開張，下棒高志綱擊出右外野深遠飛球，右外野手往後追球碰到手套無法接殺，形成2壘安打，統一連拿2分。不過朱元勤擊出2壘滾地球遭刺殺，無法延續攻勢。

第三局

三局上首棒藍寅倫擊出2壘方向穿越安打，隨後郭嚴文擊出中外野飛球遭接殺，王柏融遭到三振，不過「小胖」林泓育擊出中間方向穿越安打，猿隊2出局攻佔1、2壘。下棒朱育賢遭到三振，施子謙成功化解危機。

三局下首名打者朱元勤獲的保送上壘，不過隨後羅國龍、陳傑憲、潘武雄接連遭到三振，統一無功而返。

桃猿廖健富在2局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

第二局

二局上狀元捕手廖健富打第1顆球就擊出右外野全壘打，幫助桃猿取得3：0領先。下棒林承飛擊出2壘後方飛球，獅隊2壘手發生接球失誤，打者上1壘。隨後藍寅倫擊出3壘滾地球遭刺殺，原先1壘跑者上2壘。二棒郭嚴文擊出1壘邊線穿越2壘安打，再帶有1分打點。「大王」王柏融獲得保送，猿隊攻佔1、2壘。



隨後「小胖」林泓育擊出游擊滾地球，1壘跑者在2壘遭封殺，猿隊持續攻佔1、3壘，施子謙面對下棒朱育賢，被擊出游擊後方飛球，游擊手陳傑憲發生接球失誤，3壘跑者跑回第5分，猿隊攻佔2、3壘。隨後鍾承佑擊出適時安打帶有2分打點，林立也補上左外野平飛安打。此局2度打擊的廖健富擊出中外野德州安打，帶有1分打點，下棒林承飛擊出二壘後方飛球遭接殺，形成3人出局。

二局下陳鏞基率先獲得保送，下棒吳桀睿擊出三壘滾地球遭刺殺，1壘跑者上到2壘。隨後道恩斯面對高國慶投出三振，高志綱也擊出內野飛球遭接殺，留下2壘殘壘。

羅國龍今日擔任獅隊開路先鋒，一局上就擊出車布邊二壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手施子謙。（記者黃志源攝）

桃猿先發投手道恩斯。（記者黃志源攝）

第一局

一局上獅隊先發投手施子謙面對桃猿首棒藍寅倫送出三振，下棒郭嚴文擊出中右外野飛球，右外野手沒能接殺，形成2壘安打。三棒「大王」王柏融擊出中間方向適時安打，帶有1分打點。林泓育也補上1支游擊穿越安打，隨後施子謙再對下棒朱育賢投出保送，桃猿1人出局攻佔滿壘。

滿壘情況下，鍾承佑擊出右外野高飛犧牲打帶有1分打點，2壘上的林泓育也推進至3壘。下棒林立遭到三振，桃猿留下1、3壘殘壘。

一局下猿隊先發投手洋投道恩斯，面對獅隊開路先鋒羅國龍被擊出車布邊2壘安打。「四爺」陳傑憲擊出2壘反彈球遭刺殺，不過2壘跑者趁傳上3壘。隨後道恩斯面對潘武雄投出三振，再讓蘇智傑擊出游擊滾地球出局，成功化解失分危機。

Lamigo桃猿投手教練吳俊良春訓時遭球擊中眉心，自嘲感覺像「包公」。（記者黃志源攝）

賽前統一獅在外野熱身。（記者黃志源攝）