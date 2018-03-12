自由車》環台賽出現大烏龍 台灣一哥有話要說

馮俊凱第二站拿下第33名。（巴林美利達車隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018國際自由車環台賽第二站今天在桃園舉行，在關鍵的爬坡路段出現意外插曲，在完成第一登山點後，選手被導引到非競賽路線，導致領先集團與主集團秒差失衡，也讓賽事裁判下達時間中立管制；由於這次的判決相當關鍵，且執行的時間經官方精算，而非立即作出宣判，無論是領先成員或主集團，都對當下的狀況感到錯愕，台灣隊也因此大受影響，團隊總成績從第9名下滑至第16名。

台灣隊當中表現最佳的馮俊凱，排行本站第33位，身處將近40人的主要集團當中，完成本屆桃園站的賽程；關於他當前的狀態，阿凱表示：「我覺得是還可以，因為最後面在爬坡的時候，其實還是在蠻前面的地方，即使不是在領先集團，狀況是還不錯。」

而對於本站的關鍵判決，馮俊凱也分享他的想法：「因為走錯路，之後的集團掉了很多時間，他們用非常快的速度追趕，當然這個會有影響到；因為裁判沒有做出馬上停止的決定，爬山之後又說要停止比賽，因為那時候已經開始爬了第一座山，基本上速度非常快，後面也蠻多掉隊的選手。」

馮俊凱認為比賽停止再重新出發，原本掉下去的人又回來工作，那速度會變得非常非常的快，多少都有影響到節奏，對選手的身體也會有影響。