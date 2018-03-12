中職》「姐姐」狀況超好！王溢正有機會扛324開幕戰

王溢正有機會扛開幕戰。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕中職29年公辦熱身賽今天開打，但3月24日開幕戰的對戰先發投手已經呼之欲出，桃猿左投王溢正有機會扛開幕戰，面對可能由「前隊友」賽格威先發的中信兄弟。

「溢正的狀況很好耶，我從來沒有看過他這個時候的狀況這麼好，球速都有投出來。」桃猿投手教練吳俊良表示王溢正在出征北海道之前的球速就有到140公里，認為他今年是有備而來，也會跟總教練洪一中建議開幕戰由本土投手來扛。

32歲的王溢正今年月薪42萬，他從2月1日向球隊報到以來，就讓吳俊良有「準備好才來」的感覺。吳俊良說：「他在傳接球時就可以『催』了，感覺就是準備好才來。」對於今起公辦熱身賽的安排，桃猿也已排定前4場由道恩斯、克恩三世、尼克斯和王溢正先發。

在公辦熱身賽結束後，桃猿也會再安排和崇越的熱身賽，屆時王溢正也會再出賽調整。儘管王溢正很有機會扛下開幕戰，但吳俊良也說，還是要看熱身賽的調整狀況。

至於桃猿在開幕戰的對手則是中信兄弟，也在明天公辦熱身賽就要碰頭，則將上演「前兄弟」洋投克恩三世面對老東家的戲碼。

Lamigo桃猿投手王溢正。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手王溢正。（記者黃志源攝）

