中職》眉心遭球吻縫十幾針 吳俊良鬼門關前走一遭

Lamigo桃猿投手教練吳俊良遭球擊中眉心。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕一個多月前，桃猿投手教練吳俊良在屏東球場遭郭永維練打的飛球K中眉心，被救謢車送到醫院縫了十幾針；如今眉間的美容膠帶清晰可見，吳俊良自嘲感覺像「包公」，但仍直呼幸運，幸虧人還平安。

對於球場安全防護措施，桃猿教頭洪一中一直覺得台灣做得不夠，而2月初在屏東春訓基地練球時，就差點釀成憾事。還好吳俊良送醫後沒事，只是醫生囑咐「3個月內可能都會有暈昡感」。

回憶當時情況，吳俊良先說：「我在球員時代全身上下都被打過，就這張臉還沒被打過。」結果2月2日在屏東練習時，他站在牛棚區，郭永維在三壘側邊紅土區練打的球就直飛而來，「等我意識到時，球已經在面前了。」

吳俊良自嘲感覺像「包公」，但仍直呼幸運，幸虧人還平安。（記者黃志源攝）

吳俊良立刻送醫，所幸在半小時內縫好傷口，並在醫院觀察6個小時之後可以返家。「我在隔天的狀況最不舒服，因為眼睛整個腫起來。」吳俊良說那幾天一直感覺鼻子有異物感，「結果大概過了10天，我擤出一大塊血塊，整個鼻子才通。」

那時向球隊請假6天，吳俊良後來在醫生許可後回到球隊，他聽說獅隊外野手唐肇廷是在2月3日遭球砸到，還透露更扯的是，他的兒子吳承運在1月底隨開南大學比賽時，被觸身球砸中下巴，結果把門牙打掉。

「現在運氣有越來越好了啦。」吳俊良相信大難不死、必有後福，還表示那段時間也到各地去拜拜，祈求平安。

吳俊良送醫後沒事，但醫生囑咐3個月內可能都會有暈昡感。（記者黃志源攝）