LOL》Garena推《場邊記事》 一窺Yesra、Gear、Uniboy背後故事（影音）

J Team輔助選手Ysera。（取自YouTube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕職業電競選手就如同其他運動競技，能踏上頂尖舞台，後面有著許多為人不知的辛酸苦辣，《英雄聯盟》目前是台灣最具規模且穩定的職業電競聯賽，賽事方Garena昨（11）日就釋出《場邊記事》，首波影片為三位選手JT Ysera、HKA Gear與MAD Uniboy拍了紀錄影片，一窺選手背後的故事。

Garena推出全新紀錄片。（取自YouTube）

Ysera最早從ahq Fighter踏上電競舞台，2015年他決定去中國次級聯賽尋找機會，但也因近日LSPL改制，他如果繼續留在當地，得再花2年來說才能打到世界賽，2年對他來說實在太長，加上他認為今年的JT很有希望打進世界賽，所以重返LMS，將他的能力貢獻給JT。

Gear自2016年LMS夏季賽加入HKE戰隊，經過兩季賽事後，他短暫被釋出，也因為前隊友兼好友Dinter的關係，他開始學習當一位實況主，他自認實況表現比較搞笑，有粉絲也很開心，對於當選手及實況主都是他最初的興趣，但要不要當全職實況主依舊讓他猶豫，「維持自己知名度和人氣是一件很累的事情」，加上他當初來台目標就是當職業選手，他還是維持初衷，再次回到HKA。

HKA中路選手Gear。（取自YouTube）

Uniboy年僅17歲，可說是聯盟年紀最小的選手之一，讓他感受很深的莫過於不再是普通學生，以前他與朋友約好考上同一所高中，都因為他成為選手後，不能再一起讀書，得轉學，也不能參加畢業典禮，但也獲得這些朋友的支持，為了這個夢，他已經放棄了很多時間，更不想辜負朋友給他的支持。

MAD中路選手Uniboy。（取自YouTube）

對Ysera來說，他認為所有犧牲的一切都值得，「我要拿到一個世界賽的門票，我就是要付出這麼多，你要成功一件事情，本來就是要犧牲很多很多事情，才能換取到這個成功，我覺得這些是值得我去付出的，因為我想要去贏。」