中職》「去年被投手戲弄」 羅國龍誓言今年討回來

統一獅羅國龍。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕去年陷入生涯最大低潮，統一獅外野手羅國龍直言第一次覺得打不到球，還自嘲：「都被投手戲弄，實在太丟臉了。」但今年就連總教練黃甘霖都覺得他狀況超好，還希望他能擔任開路先鋒。

去年因為參加經典賽，羅國龍沒有參與完整春訓，也讓整個比賽手感跑掉，結果只出賽52場、打擊率2成12，完成沒有前年111場出賽、3成28打擊率的神勇。

「蔗總」黃甘霖表示：「我覺得國龍有找回前年的感覺了。」羅國龍聽完後則說，「我覺得甚至比前年的感覺更好。」

羅國龍說去年面對右投打不好，結果試著想要調整卻找不出打不好的原因，但糟糕的是，後來他就連左投也打不好了，才會讓打擊率降到生涯新低。今年他告訴自己，先把對右投的「恐懼感」消掉，「我試著把球看久一點，不要像之前看太快，結果肩膀都跑掉了。」

外籍教練也提醒羅國龍，打擊後的重心不要向前傾，盡量留在後面，他認為這點也受用，「現在比較不怕右投投近身球。」羅國龍認為去年都投手戲弄的感覺，實在很丟臉，「去年已經失去我可以發揮的舞台，今年比較有自信，希望可以討回來。」

面對蔗總希望他打第1棒，羅國龍雖認為自己不像陳傑憲那麼「黏」，但自覺優勢在於力量較大，而且打1棒不必想太多，「不像打9棒要在旁邊等那麼久。」