羽球》戴資穎沒打德國賽 最新世界排名出爐！

戴資穎本週全英賽尋求衛冕要回積分。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕德國公開賽落幕，我國羽球一哥周天成完成2連霸，外國媒體預估本週排名都會升至第7；「球后」戴資穎雖然沒打，且世界第2的山口茜奪冠，小戴仍將以89259暫居世界第一。

全英公開賽本週開打，但上屆積分會先於本週到期，外媒推估，衛冕者戴資穎積分將從93839降至89259，而世界第2的山口茜雖然德國賽奪冠，也會因為全英賽積分失效，從84331降至83631，和小戴仍有5628分的差距。

周天成完成男單2連霸，本週積分也從66221降至65521，但排名超越中國名將林丹，暫居世界第7；馬來西亞名將李宗偉排名將下滑3個名次，暫居第5。

外媒推估女單本週排名

1 台灣 戴資穎

2 日本 山口茜

3 印度 辛度（升1名次）

4 泰國 依瑟儂（降1名次）

5 西班牙 瑪琳

6 日本 奧原希望（升1名次）

7 中國 陳雨菲（升1名次）

8 南韓 成池鉉（降2名次）

9 中國 何冰嬌

10 美國 張蓓雯

男單排名

1 丹麥 安賽龍

2 印度 基達姆比（升1名次）

3 南韓 孫完虎（升1名次）

4 中國 諶龍（升1名次）

5 大馬 李宗偉（降3名次）

6 中國 石宇奇

7 台灣 周天成（升1名次）

8 中國 林丹（降1名次）

9 香港 伍家朗

10 印尼 金廷

周天成德國公開賽拿下冠軍。（資料照）



