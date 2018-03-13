MLB》大谷翔平4打數又沒表現 美評論家開酸（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天擔任打者，在熱身賽對上紅人，他在4打數中沒有安打，吞下1次三振，不過終場天使以4：3贏球。大谷在春訓打擊表現不佳，美國體育評論家歐爾柏曼（Keith Olbermann）開酸，認為他的打擊還不如前NFL球星提波（Tim Tebow）。

大谷翔平此戰擔任第七棒、扛指定打擊，前兩打席都敲出滾地球出局，第三打席擊出左外野飛球，卻被紅人外野手耶雷拉（Rosell Herrera）美技接殺。第四打席則是站著不動遭到三振；總計他在熱身賽18打數只有2支安打，1分打點，吞下6次三振，獲得3次保送，打擊率僅0.111。

該場比賽天使靠新同學、明星金手套二壘手金斯勒（Ian Kinsler）單場3支2，包含一發陽春砲，以及重砲普侯斯（Albert Pujols）單場2安2打點，助天使贏球。

不過，大谷翔平在打擊上低迷的表現，讓歐爾柏曼在推特上發文說，「提波在打擊區上的表現比大谷還要好。」轉戰美國職棒的提波，前兩年待在洛磯、紅雀，都沒上過大聯盟，今年則是來到大都會，目前他在熱身賽14打數，僅1支安打，打擊率0.071。

大谷翔平。（美聯社）

提波。（資料照，今日美國）