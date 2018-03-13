MLB》老將柯隆熱身賽防禦率僅1開頭 有望進先發輪值

〔體育中心／綜合報導〕今年轉戰遊騎兵的44歲老將柯隆（Bartolo Colon），他在熱身賽3場先發表現不俗，防禦率僅1.04，讓遊騎兵考慮將他擺到先發輪值。

遊季兵目前的前三號先發為海默斯（Cole Hamels）、摩爾（Matt Moore）、費斯特（Doug Fister），邁納（Mike Minor）可能是個人選，但也可能轉終結者，左投培瑞茲（Martin Perez）因傷會錯過開季，因此將讓牛朋好手布希（Matt Bush）嘗試轉先發，而老將柯隆也是先發的人選之一。

柯隆季前以一紙小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟遊騎兵，他在熱身賽表現亮眼，3場先發共8.2局投球送出6次三振，防禦率僅1.04，每局被上壘率為1.15。其中，前場面對天使的先發，柯隆主投4局沒有失分，僅被敲2安、送出3次三振，他面對15名打者中，第一球都是好球。

遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）稱讚柯隆的表現，「有很多的好球，球會跑，知道如何去投球，在投手丘上很有膽量，而且也有很多訣竅，沒有事情能讓他緊張。」

柯隆認為，今年春訓狀況是他最好的一次，「因為我一直嘗試投好球，這就是我一直在做的。」他前場面對天使的比賽中，最後2局只有19球，4局投球才用53球，「我投了變速球，所以我擾亂他們的節奏，這就是我為何很快就拿到出局數。」

柯隆。（資料照，美聯社）