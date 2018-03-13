MLB》紅襪發現棘手問題 美媒：林子偉機會真的來了

〔體育中心／綜合報導〕春訓幫球隊尋找問題，紅襪已發現其中之一：內野守備不符合新教頭柯拉（Alex Cora）期望，使得守備見長的工具人林子偉看見希望，有機會以黑馬之姿拚進開季名單。

春訓至今，紅襪內野守備讓當地媒體堪憂。三壘德弗斯（Rafael Devers）還在成長；游擊柏格茲（Xander Bogaerts）守備範圍大約就平均水準；二壘努涅斯（Eduardo Nunez）本來就不算出色；一壘若不是莫爾蘭（Mitch Moreland）來守，拉米瑞茲（Hanley Ramirez）讓人不放心。

這些問題導向一個重要議題，紅襪是否需要讓守備見長的替補，在比賽後段接替上陣。柯拉今表示，現在考慮這些還太早，但他們確實還要更好才行，接下來幾天守備將是強調的重點。

一旦事情還是不順利，紅襪開季名單可能會需要更多內野防守組。波士頓媒體將人選指向林子偉、馬瑞洛和霍爾特（Brock Holt）等3名球員，其中，霍爾特雖然進攻好一些，但春訓的守備表現不如林子偉和馬瑞洛。

柯拉昨就強調自己對林子偉的喜愛，「他守備真的非常好，節奏掌握出色，二三游守得好之外，中外野聽說也很能掌握，而在球隊裡，他是個討人喜愛的球員，我相信他將會對球隊做出貢獻，他已經是大聯盟等級的球員了。」

紅襪內野主力防守的不足，加上當地媒體評價林子偉守備是替補最佳之一，即便他還有被下放小聯盟的選擇權，目前看來確實有機會克服劣勢，靠著手套殺進大聯盟名單。

紅襪隊林子偉（右）有望以替補之姿填補主力內野守備的不足。（資料照，今日美國）



