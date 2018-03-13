國訓中心伙食竟是這些？ 金牌教練發文痛批

郭婞淳和教練林敬能。（資料照，記者劉信德攝）





〔體育中心／綜合報導〕忍到不能再忍！助郭婞淳世大運奪金並打破世界紀錄的「金牌教練」林敬能，今在臉書痛批國訓中心給教練和選手的「待遇」越來越不好，盼體育署在忙各單項運動協會改選，也能多給教練選手實質的關愛。

林敬能表示，「記得2007年底進中心時，那時中心給予教練與選手的照顧，幾乎到了無微不至的階段，尤其是亞、奧運年之際，只要是教練與選手提出要求，中心都會做到，但是現今，中心給予教練選手的照顧和以往相比，根本是天與地之別。」

其中，最基本的伙食就讓林敬能感到不滿，「以餐廳最基本的三餐為例，早餐蛋的部分只有水煮蛋跟荷包蛋，蛋是非常營養又好吃的，為什麼只有這2種而已呢？難道廚師只有這點能耐嗎？中餐大致上還可以，但是晚餐可說是非常差，導致選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。」

林敬能說，他曾多次反應，但說了半天都沒有回應，並爆料執行長還說「吃是小事」，感覺他到中心來就不是為選手和教練服務，只是關心中心建設而已。

「沒有好的環境下，不如待在熟悉的環境下訓練，左訓中心既然是國家運動訓練中心，請還給教練與選手應有的國家級訓練環境，如果要靠在此發表意見，當局才會注意，這是待在國訓中心選手及教練的悲哀。」林敬能寫道。

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