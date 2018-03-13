NBA》確定有季後賽可打 厄文盼好好休息專心養傷

塞爾提克已拿到季後賽門票。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克陣營再傳傷情，昨在主場以2分差不敵溜馬，還傷了帝斯（Daniel Theis）和史瑪特（Marcus Smart）兩位球員，好在球星厄文（Kyrie Irving）的膝傷並不嚴重，近期可能會以多休息的方式為季後賽做準備。

史瑪特昨在落地時不慎弄到右手大拇指，貼紮後回場完成比賽，賽後表示感覺像扭傷，球團目前還沒決定史瑪特是否得因此缺陣，但替補中鋒帝斯已確定球季提前報銷，他在比賽尾聲發生左膝半月軟骨撕裂，需進行手術治療。

另一方面，上週傳出左膝痠痛的明星後衛厄文目前並無大礙，鑒於球隊已拿到季後賽門票，厄文本人有意增加休息時間，讓痠痛狀況繼續改善以準備一個月後開打的季後賽，受訪時表示：「我覺得休息可能是最好的，現在比我預期來得還要更痛一些，所以我想有必要多花一些時間（休息養傷）。」

塞爾提克目前暫居東部第二，落後第一的暴龍3.5場勝差，但已與第三的溜馬拉開到7場勝差，很有希望以第二種子之姿進軍季後賽，厄文表示現階段並不擔心球隊狀況，希望能等到調整到位、有達到自己設定的標準再歸隊，「我的髕骨骨折過，想上場比賽就得聰明點，我已經不想再因為受傷得長期缺陣。」厄文說。

總教練史帝文斯（Brad Stevens）表示，球隊絕對會謹慎照料厄文的健康，若厄文覺得狀況沒有百分之百OK，就會讓他休息，「他肩負球隊的進攻重任，負擔相當大，所以讓他休息幾場是沒問題的，球隊板凳深度夠，我們也需要厄文健健康康。」總教練史帝文斯說。

塞爾提克本季還剩15場例行賽，除了昨天受傷的帝斯和史瑪特，哈佛德（Al Horford）生病高掛免戰牌，J.布朗（Jaylen Brown）也因腦震盪持續休養觀察中。

厄文希望把握時間讓膝蓋多休息。（資料照，美聯社）